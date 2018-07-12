Путин продлил действие продуктового эмбарго до 2020 года

В соответствующем документе на интернет-портале правовой информации отмечается, что это сделано "в целях защиты интересов Российской Федерации".

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин продлил действие контрсанкций на 2019 год, сообщается в указе на интернет-портале правовой информации.

© Sputnik / Михаил Климентьев У Путина есть то, чего хочет Трамп и боятся поляки

Мера была принята "в целях защиты национальных интересов Российской Федерации и в соответствии с федеральными законами".

"Продлить с 1 января по 31 декабря 2019 г. действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года", - говорится в документе.

Напомним, что продуктовое эмбарго – ограничение на ввоз определенных товаров из США, стран ЕС, Канады, а также Исландии, Лихтенштейна, Албании и Черногории, Украины стало ответом на экономические санкции.

В список запрещенных продуктов входят мясо и молочные продукты, рыба, овощи, орехи и фрукты.

Физлица могут ввести 5 килограммов такого товара только для личного пользования.