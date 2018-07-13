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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС

Дипломаты стран ШОС: необходимо усилить борьбу с терроризмом и экстремизмом

Sputnik / Болат Шайхинов
Политика
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Заместители глав МИД подчеркнули, что необходимо обеспечить надежную безопасность мира.

ТАШКЕНТ, 12 июл - Sputnik. Заместители глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подчеркнули необходимость наращивания усилий по борьбе с терроризмом и обеспечения безопасности и устойчивого развития в регионе и в мире, сообщил российский МИД по итогам прошедших в четверг в Москве консультаций дипломатов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© Sputnik / Григорий Сысоев
Лавров: необходимо укреплять роль ШОС в формировании полицентричного мира

"Подчеркнута необходимость наращивания совместных усилий в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков, обеспечении надежной безопасности и устойчивого развития в регионе и мире в целом", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства РФ.

"Участники обстоятельно обсудили практические меры по дальнейшему укреплению роли ШОС в международных и региональных делах, развитию взаимодействия с ООН и ее специализированными учреждениями, другими международными организациями и объединениями", - отмечает МИД РФ.

Заседание прошло под председательством заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Игоря Моргулова. Участники встречи признали целесообразным проводить подобные переговоры на регулярной основе, сообщается на сайте министерства.

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Теги:
Экстремизм, Борьба с терроризмом



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