Кадровые назначения произошли в МВД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. В июле в Министерстве внутренних дел Узбекистана прошли кадровые назначения, сообщает пресс-служба ведомства.

Sputnik В шести областях Узбекистана сменились начальники пожарных служб

Изменения коснулись и центрального аппарата, и региональных подразделений.

Управление юридического обеспечения возглавил Джахонгир Сафаров, начальником Управления координации обеспечения безопасного туризма стал майор Абдурашид Алишеров, а руководителем Института пожарной безопасности назначили полковника Нуриддина Нарматова.

Ранее сообщалось о других назначениях в ведомстве.

Начальником Главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД стал Дилшод Акрамов, а пост начальника Управления по обеспечению общественной безопасности на транспорте занял Шавкат Мавлянов.

Кроме того, в начале июня на должность командующего войсками по обеспечению безопасности в международных аэропортах назначили генерал-майора Баходира Мирзарахимова.