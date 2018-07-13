В Самаркандской области назначен новый хоким

На данном посту он сменил Туробжона Джураева, который руководил хокимиятом Самаркандской области с июня 2017 года.

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. Бывший хоким Сурхандарьинской области Эркинжон Турдимов стал хокимом Самаркандской области, сообщает "Народное слово".

На данном посту он сменил Туробжона Джураева, который возглавлял хокимият Самаркандской области с июня 2017 года.

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Эркинжон Турдимов родился в Самаркандской области. С 1991 по 1995 год работал в региональных отделениях Узпромстройбанка, после чего до 1996 года был заместителем хокима Зарафшана. С 1996 по 2000 год работал в Навоийском отделении Национального банка внешнеэкономической деятельности, а также хокимом Хатырчинского района Навоийской области. В 2008 году до назначения хокимом Навоийской области Турдимов занимал пост первого заместителя министра сельского и водного хозяйства Узбекистана.