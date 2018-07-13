Как Кремль прокомментировал слова Трампа о том, что Путин для него соперник

На саммите НАТО в Брюсселе лидер США заявил, что считает Путина соперником, но рассчитывает со временем подружиться с ним.

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. В Кремле рассказали, кем американский президент Дональд Трамп является для российского лидера Владимира Путина.

"Президентом Соединенных Штатов Америки, визави запланированных на понедельник переговоров", — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря главы России Дмитрия Пескова.

На саммите НАТО в Брюсселе 12 июля хозяин Белого дома заявил, что считает Путина соперником, но рассчитывает со временем подружиться с ним.

Саммит России и США пройдет 16 июля в президентском дворце в Хельсинки.