Путин и Трамп будут общаться в Хельсинки в течение трех часов

ТАШКЕНТ, 14 июл - Sputnik. Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начнут переговоры в Хельсинки в 13.15 и будут общаться в течение трех часов. Об этом говорится в официальном приложении саммита.

Президенты двух стран намерены обсудить развитие двусторонних отношений и актуальную международную повестку. Среди основных тем – вопросы стратегической стабильности, контроль ядерных вооружений, ситуация в Сирии и на Украине.

В преддверие встречи с главой России Трамп заявил, что "все будет прекрасно" и что "хорошие отношения с Россией — это не плохо, а хорошо".