Арипов обсудит с коллегой из Таджикистана встречу Рахмона и Мирзиёева

Стороны проанализируют ход подготовки к предстоящей узбекско-таджикской встрече на высшем уровне.

ТАШКЕНТ, 15 июл - Sputnik. В Фергане 16 июля состоится встреча премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова и премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзада, сообщает узбекский МИД.

© Sputnik / Станислав Савин Товарооборот с Таджикистаном вырос вдвое

Главы правительств, в состав делегаций которых включены руководители министерств и ведомств, ведущих экономических структур двух стран, планируют обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, прежде всего ход подготовки к предстоящей узбекско-таджикской встрече на высшем уровне.

Напомним, официальный визит главы Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан состоялся в марте. Переговоры лидеров государств стали по-настоящему историческими, ведь узбекский президент навестил соседнюю республику впервые с момента обретения государствами независимости.

В ходе переговоров Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев заключили 27 соглашений, которые касаются разных областей взаимодействия.