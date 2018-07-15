Глава Хорватии на русском языке поблагодарила Россию за ЧМ-2018

Грабар-Китарович будет присутствовать на финальном матче чемпионата мира по футболу, за которым будет наблюдать из VIP-ложи стадиона "Лужники".

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович поблагодарила россиян на русском языке во время перелета в Москву на финал ЧМ-2018 Хорватия — Франция, сообщила РИА Новости администрация главы государства.

"Здравствуйте, российские болельщики. От имени хорватских болельщиков спасибо России за сердечный прием. Вы прекрасные хозяева. Сегодня болейте за Хорватию! Давайте радоваться вместе, спасибо, Россия! Мы идем, Хорватия!" — говорится в присланном агентству видеообращении президента Хорватии из салона самолета.

В кабинете (администрации. — Прим. ред.) президента Хорватии агентству ранее сообщили, что Грабар-Китарович будет присутствовать на финальном матче чемпионата мира по футболу, за которым будет наблюдать из VIP-ложи стадиона "Лужники". Отмечается, что в воскресенье глава государства отправилась в Москву коммерческой авиалинией. Финал ЧМ-2018 начнется в 18:00 мск.

Помощник президента России Владимира Путина по внешней политике Юрий Ушаков сообщил ранее, что российский лидер встретится президентами двух стран, которые вышли в финал чемпионата мира — Грабар-Китарович и Эммануэлем Макроном.