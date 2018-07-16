Камилов встретится с главами МИД стран Центральной Азии в Кыргызстане

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. С 20 по 22 июля на побережье озера Иссык-Куль в Кыргызстане пройдет встреча глав МИД стран ЦА с участием Абдулазиза Камилова, сообщает пресс-служба МИД.

В мероприятии также примут участие министры иностранных дел Казахстана и Таджикистана.

"Руководители МИД обсудят ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках первой консультативной встречи глав государств Центральной Азии 15 марта 2018 года в городе Астане, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня", - уточняется в сообщении.

Кроме того, в понедельник в Фергане ждут премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоду, он встретится с премьер-министром Абдуллой Ариповым.

Стороны намерены проанализировать ход подготовки к предстоящей узбекско-таджикской встрече на высшем уровне.