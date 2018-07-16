Страны НАТО поддержали итоги конференции по Афганистану в Ташкенте

Члены альянса приняли совместное заявление "Решительная поддержка" в ходе очередного саммита, который прошел 11-12 июля в Брюсселе.

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. Страны-участницы НАТО поддержали итоги Ташкентской конференции по Афганистану, которая прошла в марте, сообщает портал "Народное слово".

Очередной саммит Североатлантического альянса прошел 11-12 июля в Брюсселе, в нем приняли участие представители 29 государств организации.

Они приняли совместное заявление "Решительная поддержка", в котором особо отметили итоги конференции кабульского процесса ради мира и сотрудничества в сфере безопасности, а также Ташкентской конференции по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество безопасности и региональное взаимодействие", которая состоялась 26-27 марта по инициативе президента Шавката Мирзиёева.

В марте в Ташкенте встретились вице-президент Еврокомиссии, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, министр иностранных дел России Сергей Лавров, представители Пакистана и Турции и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Участники договорились о взаимодействии по установлению мира в Афганистане, а также особо отметили важность принятия в 2019 году новой Стратегии ЕС по Центральной Азии.