Узбекистан договорится с Евросоюзом об укреплении партнерства

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. Совет Евросоюза утвердил мандат главы дипломатии Федерики Могерини по заключению нового соглашения о партнерстве с Узбекистаном, сообщает РИА Новости.

Как уточняется в сообщении пресс-службы совета, новый документ "обеспечит сотрудничество по внешнеполитическим вопросам".

© Sputnik / Алексей Витвицкий Совет ЕС до 2020 года продлил мандат спецпредставителя по ЦА

Цель мандата – всестороннее укрепление партнерства и сотрудничества с Республикой Узбекистан.

Соглашение заменит договор о партнерстве и сотрудничестве, принятый в 1999 году.

В перспективе оно охватит такие области, как политический диалог и реформы, правосудие, свободу и безопасность, права человека, миграцию, торговлю, экономическое и устойчивое развитие.

По мнению совета, это поспособствует созданию благоприятной деловой и инвестиционной среды и обеспечит сотрудничество по внешнеполитическим вопросам и глобальным вызовам.

В конце июня совет ЕС также до 2020 года продлил мандат спецпредставителя по Центральной Азии, эту должность занимает Питер Буриан.

В июле он провел консультации по вопросам региона в Москве.