Узбекистан договорится с Евросоюзом об укреплении партнерства

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. Совет Евросоюза утвердил мандат главы дипломатии Федерики Могерини по заключению нового соглашения о партнерстве с Узбекистаном, сообщает РИА Новости.
Как уточняется в сообщении пресс-службы совета, новый документ "обеспечит сотрудничество по внешнеполитическим вопросам".
Цель мандата – всестороннее укрепление партнерства и сотрудничества с Республикой Узбекистан.
Соглашение заменит договор о партнерстве и сотрудничестве, принятый в 1999 году.
В перспективе оно охватит такие области, как политический диалог и реформы, правосудие, свободу и безопасность, права человека, миграцию, торговлю, экономическое и устойчивое развитие.
По мнению совета, это поспособствует созданию благоприятной деловой и инвестиционной среды и обеспечит сотрудничество по внешнеполитическим вопросам и глобальным вызовам.
В конце июня совет ЕС также до 2020 года продлил мандат спецпредставителя по Центральной Азии, эту должность занимает Питер Буриан.
В июле он провел консультации по вопросам региона в Москве.