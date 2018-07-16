Шавкат Мирзиёев отправится с визитом во Францию

Шавкат Мирзиёев планирует подписать с Эммануэлем Макроном ряд документов, также в Париже уже на этой неделе пройдет заседание двусторонней Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ближайшее время отправится с официальным визитом во Францию.

"В рамках визита запланированы переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Франции Эммануэля Макрона. Также запланировано заключение ряда документов", – сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на источник в правительстве.

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Кроме того, по словам собеседника, в столице Франции уже на этой неделе пройдет заседание двусторонней Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Отметим, что Франция – один из важных торговых партнеров Узбекистана в ЕС. Страны эффективно взаимодействуют в области подготовки кадров для макроэкономической, финансовой, сельскохозяйственной сфер, управления малым бизнесом и частным предпринимательством. В 2016 году объем взаимного товарооборота составил 264,8 миллиона долларов.