Шавкат Мирзиёев отправится с визитом во Францию

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ближайшее время отправится с официальным визитом во Францию.
"В рамках визита запланированы переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Франции Эммануэля Макрона. Также запланировано заключение ряда документов", – сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на источник в правительстве.
Отметим, что Франция – один из важных торговых партнеров Узбекистана в ЕС. Страны эффективно взаимодействуют в области подготовки кадров для макроэкономической, финансовой, сельскохозяйственной сфер, управления малым бизнесом и частным предпринимательством. В 2016 году объем взаимного товарооборота составил 264,8 миллиона долларов.