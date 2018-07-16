Узбекистан обсудил с Кыргызстаном линию границы

Встречи рабочих групп прошли в соответствии с Планом-графиком с 9 по 15 июля в городе Ош Республики Кыргызстан.

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. С 9 по 15 июля в городе Ош прошли очередные переговоры правительственных делегаций Узбекистана и Кыргызстана, сообщает пресс-служба МИД.

Стороны обсудили вопросы делимитации и демаркации госграницы, рассмотрели итоги совместных полевых обследований, которые проводились со 2 по 7 июля на участках в пределах Намангской и Ферганской областей Узбекистана вблизи Баткенской и Джаллабадской областей Кыргызстана.

"По результатам совместных полевых обследований определено прохождение линии границы по двум отрезкам, в том числе по участку Гава и частично по Гавасаю", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

По итогам переговоров делегации подписали протокол.

В мае Узбекистан договорился с Кыргызстаном об открытии новых контроль-пропускных пунктов на границе, а договор о госграницы был подписан в прошлом году.

Тогда впервые за историю двух стран правительства описали около 85% госграницы.