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Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин

Трамп поздравил Владимира Путина с проведением великолепного ЧМ

REUTERS / Kevin Lamarque
Политика
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Переговоры лидеров двух государств начались днем в Готическом зале в президентском дворце в Хельсинки.

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. Президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с проведением великолепного ЧМ по футболу, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что об этом хотел сказать в первую очередь.

Ранее американский лидер заявил, что сейчас у двух стран есть "огромная возможность", чтобы наладить взаимоотношения.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© Sputnik / Михаил Климентьев
Путин и Трамп будут общаться в Хельсинки в течение трех часов

Первая полноформатная встреча президентов России и США проходит в Готическом зале в президентском дворце в Хельсинки днем в понедельник.

На беседу тет-а-тет отведено полтора часа, затем начнутся переговоры в расширенном составе, они займут один час 45 минут.

Как подчеркнул помощник президента РФ Юрий Ушаков, президентов никто не станет ограничивать во времени, они имеют возможность сами решить, принимать ли по итогам встречи совместное заявление.

Глава МИД Сергей Лавров в свою очередь рассчитывает, что стороны на саммите смогут договориться о возобновлении замороженных каналов по важным вопросам.

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Теги:
Хельсинки, Переговоры о мире, Владимир Путин, Дональд Трамп



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