Премьеры Узбекистана и Таджикистана обсудили подготовку встречи президентов

Стороны договорились о проведении в Ташкенте национальной промышленной выставки Таджикистана и совместного бизнес-форума накануне госвизита Рахмона в Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 16 июл – Sputnik. Премьер-министры Узбекистана и Таджикистана Абдулла Арипов и Кохир Расулзода в Фергане обсудили подготовку встречи лидеров двух стран.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе визита в Таджикистан в марте пригласил таджикского лидера Эмомали Рахмона посетить с визитом Ташкент.

"Шестнадцатого июля в Фергане состоялась рабочая встреча премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллы Арипова и премьер-министра Республики Таджикистан Кохира Расулзода", - передает пресс-служба МИД Узбекистана. В состав делегаций сторон были также включены руководители министерств и ведомств, ведущих экономических структур.

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Премьеры обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, прежде всего, ход подготовки к предстоящей узбекско-таджикской встрече на высшем уровне, отмечает ведомство. В частности, с удовлетворением отмечен рост взаимной торговли в первом полугодии 2018 года на более 35% по сравнению с прошлым годом.

По данным министерства, узбекская сторона приветствовала проведение национальной промышленной выставки Таджикистана и совместного бизнес-форума в Ташкенте накануне госвизита Рахмона в Узбекистан.

"Премьер-министры выразили уверенность, что предстоящая узбекско-таджикская встреча на высшем уровне поднимет межгосударственные отношения на новую ступень и откроет новые перспективы для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами и народами", - добавили в МИД Узбекистана.

Мирзиёев в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону. В частности, с Таджикистаном был возобновлен диалог по пограничному и водно-энергетическому вопросам.

В апреле 2017 года возобновилось авиасообщение между столицами, прерванное в 1992 году, а в марте нынешнего года после семилетнего перерыва южные области двух стран вновь связала железная дорога. В конце марта вступило в силу межправительственное соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан двух стран сроком до 30 дней.