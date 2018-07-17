Дипломаты Узбекистана и Германии обсудили взаимодействие по Афганистану

ТАШКЕНТ, 17 июл – Sputnik. Специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев обсудил с послом Германии Гюнтером Оверфельдом взаимодействие по оказанию содействия возрождению Афганистана, сообщает МИД Узбекистана.

"Стороны рассмотрели практические вопросы узбекско-германского взаимодействия по оказанию содействия социально-экономическому возрождению Афганистана", - говорится в сообщении.

Участники встречи затронули и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Германия вместе с Афганистаном выступает в роли сопредседателя международной контактной группы (МКГ) по Афганистану. МКГ была учреждена в 2009 году, в ней представлены 60 государств и организаций.