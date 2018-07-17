Надеин-Раевский: странам ЦА будет что обсудить на Иссык-Куле

На побережье Иссык-Куля 20-22 июля состоится встреча министров иностранных дел Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. Говоря о возможной повестке саммита, Надеин-Раевский заметил, что сторонам есть что друг с другом обсудить.

"Круг вопросов достаточно широк – это и экономическое партнерство, и транспортная инфраструктура, и, безусловно, безопасность. Ситуация в Афганистане далека от идеальной, конфликт там до сих пор продолжается, да и в самой стране осели оппозиционные силы из того же Узбекистана или Таджикистана. Поэтому вопрос безопасности как никогда актуален", — заметил эксперт.

Он добавил, что дополнительную обеспокоенность центральноазиатских стран не может не вызывать активизация террористических групп ИГ (организация запрещена в России и Узбекистане. — Ред.), которые перебрались из Сирии на территорию неспокойного Афганистана и будут пытаться дестабилизировать обстановку в регионе.