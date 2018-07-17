Камилов встретился с делегацией Катара

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял делегацию Катара, сообщает пресс-служба МИД.

Страну представлял начальник Департамента по делам Азии Министерства иностранных дел Халед Ибрахим аль-Хамар.

Стороны обсуждали широкий спектр вопросов развития двусторонних отношений в рамках реализации договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита 2-4 июня 2018 года в Доху.

"В состоявшейся в МИД беседе рассмотрены актуальные вопросы узбекско-катарской повестки дня в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной, туристической и других сферах", - говорится в сообщении.

Кроме того, страны подтвердили свое согласие на начало деятельности Совместной межправительственной комиссии.

Делегацию Катара пригласили на первый Международный форум искусства макома, который пройдет в городе Шахрисабзе 6-10 сентября.