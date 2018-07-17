Новый посол Узбекистана Сардор Рустамбаев отбыл во Францию

Ранее он занимал пост начальника отдела Управления по глобальной политике и безопасности Министерства иностранных дел.

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. В Париж 17 июля отбыл новый посол Узбекистана Сардор Рустамбаев, сообщает пресс-служба МИД.

Ранее он возглавлял Управление по глобальной политике и безопасности Министерства иностранных дел.

"Из Ташкента в Париж отбыл вновь назначенный чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан во Французской Республике Сардор Рустамбаев", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В ближайшее время с официальным визитом во Францию отправится президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

На этой неделе в столице Французской Республики пройдет заседание двусторонней Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Глава Узбекистана планирует подписать с Эммануэлем Макроном ряд документов.

Франция – один из ключевых торговых партнеров Республики Узбекистан. Страны эффективно взаимодействуют в подготовке кадров для финансовой, сельскохозяйственной и макроэкономической сфер.