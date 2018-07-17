Профильный комитет Госдумы РФ поддержал законопроект о пенсиях

Документ рассмотрели на заседании во вторник, также с ним ознакомились комитеты-соисполнители.

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. В России Комитет Госдумы по труду и соцполитике поддержал законопроект о пенсиях, сообщает РИА Новости.

Также документ рассмотрели соисполнители – Комитет Госдумы по охране здоровья и Комитет по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, они одобрили проект.

© Sputnik / Игорь Зарембо Что снова может измениться в российской пенсионной реформе

В проекте заключения предлагается разработать комплексную программу мер по содействию занятости и защите трудовых прав граждан предпенсионного возраста и по решению проблем безработицы среди молодежи.

Пособие по безработице может выйти на уровень не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Рассматривается возможность внедрения страховых принципов социальной защиты работников от безработицы.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в конце июня предложил провести пенсионную реформу.

Возраст выхода на пенсию для мужчин предполагается повысить до 65 лет, для женщин – до 63.