Зарплата выше, проверок меньше: Шавкат Мирзиёев заступился за учителей

Президент Узбекистана поручил разработать новые образовательные стандарты и переиздать учебники с учетом современных методик. Кроме того, глава государства заявил о необходимости повышения социального статуса педагогов.

ТАШКЕНТ, 17 июл – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам реформирования и развития системы среднего образования, сообщает пресс-служба.

Глава государства указал на необходимость повышения заработной платы и статуса педагогов в обществе, на важность их социальной и правовой защиты.

Пресс-служба президента Узбекистана В Узбекистане планируют провести реформу образования

Кроме того, участники договорились об ограничениях проверки деятельности учителей.

В ближайшее время работников образования перестанут привлекать к благоустройству территорий, участию в различных собраниях, подписных кампаниям и другой деятельности, которая не входит в их обязанности.

"Необходимо поднять качество общего среднего образования на новый этап. При этом исходя из того, какие навыки будет получать учащийся в каждом классе, нужно пересмотреть государственные образовательные стандарты и учебные планы. Предстоит создать и издать учебники на основе самых современных методик, усилить в школах такие направления, как технологии, основы инженерии, математика, искусство, иностранные языки", - заявил Шавкат Мирзиёев.

Власти намерены и пересмотреть требования к директорам общеобразовательных школ и завучам. Они считают целесообразным назначать на руководящие должности кадры, которые обладают управленческими навыками и способностями.