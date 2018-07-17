00:49 18 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.54
  • EUR9100.06
  • USD7787.81
Поиск
Шавкат Мирзиёев поручил разработать новые стандарты образования

Зарплата выше, проверок меньше: Шавкат Мирзиёев заступился за учителей

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
Получить короткую ссылку
34240

Президент Узбекистана поручил разработать новые образовательные стандарты и переиздать учебники с учетом современных методик. Кроме того, глава государства заявил о необходимости повышения социального статуса педагогов.

ТАШКЕНТ, 17 июл – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам реформирования и развития системы среднего образования, сообщает пресс-служба.

Глава государства указал на необходимость повышения заработной платы и статуса педагогов в обществе, на важность их социальной и правовой защиты.

В Узбекистане планируют провести реформу образования
Пресс-служба президента Узбекистана
В Узбекистане планируют провести реформу образования

Кроме того, участники договорились об ограничениях проверки деятельности учителей.

В ближайшее время работников образования перестанут привлекать к благоустройству территорий, участию в различных собраниях, подписных кампаниям и другой деятельности, которая не входит в их обязанности.

"Необходимо поднять качество общего среднего образования на новый этап. При этом исходя из того, какие навыки будет получать учащийся в каждом классе, нужно пересмотреть государственные образовательные стандарты и учебные планы. Предстоит создать и издать учебники на основе самых современных методик, усилить в школах такие направления, как технологии, основы инженерии, математика, искусство, иностранные языки", - заявил Шавкат Мирзиёев.

Власти намерены и пересмотреть требования к директорам общеобразовательных школ и завучам. Они считают целесообразным назначать на руководящие должности кадры, которые обладают управленческими навыками и способностями.

По теме

Глава Минобра: зарплаты учителям надо увеличивать в разы
Теги:
совещание, Образование, Президент



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ со стартового стола первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур, архивное фото
    Космические планы

    "Роскосмос" запустит новую ракету "Союз-5" совместно с Казахстаном. Первый пуск состоится с космодрома Байконур в 2022 году.

  • В Самаре (Россия) нашли кыргызстанца Хусана Шарипова, который 16 лет числился без вести пропавшим
    Обиделся и пропал

    В Самаре нашли гражданина Кыргызстана, который 16 лет числился без вести пропавшим - родственники искали его и даже обращались на телевидение.

  • Тюрьма, архивное фото
    Доагетировался

    В России суд приговорил к семи годам колонии уроженца Таджикистана, который убеждал своих земляков вступить в террористическую организацию.

  • Блогер Nas в Армении
    Страна бесплатной воды

    Один из самых популярных блогеров Facebook снял видеоролик про питьевые фонтанчики в Армении.

  • Сбор урожая на сельхозпредприятии Пульс-Агро
    Русский хлеб

    Латвия в первом квартале 2018 года почти втрое увеличила закупки зерна в России, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

  • Депутат Сейма Павиленис Жигимантас
    Не попасть в меню

    Экс-посол Литвы в США убежден, что если республика не начнет диктовать условия российскому президенту, то станет частью "меню" Путина и Трампа.

  • В память о гибели царской семьи Романовых в Бендерах освятили часовню
    Столетие трагедии

    В память о гибели царской семьи Романовых на территории мемориального комплекса "Бендерская крепость" воздвигли часовню "Памяти святых царских мучеников".

  • Пешеходный КПП Нарва-2 на границе РФ и Эстонии
    Граница на замке

    Благодаря бдительности пограничников, неудачей завершилась попытка футбольных болельщиков из Нигерии и Сенегала незаконно въехать в Эстонию.

  • Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
    Надежда на стабильность

    Эксперт прокомментировал встречу Путина и Трампа и рассказал, как отношения Москвы и Вашингтона скажутся на положении Южной Осетии.

  • Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ со стартового стола первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур, архивное фото
    Космические планы

    "Роскосмос" запустит новую ракету "Союз-5" совместно с Казахстаном. Первый пуск состоится с космодрома Байконур в 2022 году.

  • В Самаре (Россия) нашли кыргызстанца Хусана Шарипова, который 16 лет числился без вести пропавшим
    Обиделся и пропал

    В Самаре нашли гражданина Кыргызстана, который 16 лет числился без вести пропавшим - родственники искали его и даже обращались на телевидение.

  • Тюрьма, архивное фото
    Доагетировался

    В России суд приговорил к семи годам колонии уроженца Таджикистана, который убеждал своих земляков вступить в террористическую организацию.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Футбольные болельщики в Париже радуются победе сборной Франции в финальном матче чемпионата мира по футболу против сборной Хорватии
Водометы и разбитые витрины: во Франции бурно отметили победу на ЧМ
"Ереван Дрифтинг": в столице Армении показали трюки на автомобилях
Топ-15 стран с самыми большими военными расходами
Топ-15 стран по военным расходам

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054