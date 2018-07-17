Консолидация и развитие, или Как ООН смотрит на новую Центральную Азию

Организация Объединенный Наций приняла резолюцию по обеспечению мира и стабильности в Центральноазиатском регионе, на международном уровне поддержав и оценив инициативы Ташкента по консолидации региона и налаживанию взаимовыгодных связей между соседними странами.

ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Резолюция Генассамблеи ООН по развитию Центральной Азии стала логическим продолжением начатой президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым конструктивной внешней политики. О перспективах дальнейшего укрепления связей между государствами и приоритетных задачах для региона рассказали представители дипмиссии Узбекистана в Москве.

Навстречу друг другу

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Первый шаг к сближению стран Центральной Азии был сделан Шавкатом Мирзиёевым сразу после его избрания главой республики. По сути принципы международной политики узбекский лидер сформулировал на 72-й Генассамблее ООН осенью 2017 года, когда обратил особое внимание на необходимость консолидации региона Центральной Азии и на развитие взаимовыгодных связей между соседями.

Новый импульс сотрудничеству внутри региона придала Самаркандская конференция, посвященная проблемам стабильности и устойчивого развития Центральной Азии. Тогда же страны договорились о проведении неформальных саммитов глав государств региона и о более активных действиях при решении глобальных вопросов.

"Первые плоды сотрудничества налицо. В минувшем году взаимный торговый оборот стран региона составил 3 миллиарда долларов, что на 20% больше показателей 2016 года. В перспективе государства ЦА намерены довести этот показатель до 5 миллиардов в год, а размер регионального валового продукта за ближайшие 10 лет планируется увеличить как минимум вдвое", — подчеркнул посол Узбекистана в России Бахром Ашрафханов.

Глава узбекской дипмиссии добавил, что немаловажную роль в развитии экономических и культурно-гуманитарных отношениях имеют постоянные личные контакты глав государств, как в рамках двусторонних визитов, так и в формате международных мероприятий и форумов.

"По инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и по приглашению казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева в Астане в марте 2018 года прошла первая встреча глав государств ШОС, в 2019 году такой неформальный саммит пройдет в Ташкенте", — заметил Ашрафханов.

На пути к общему дому

Резолюция Генассамблеи ООН по Центральной Азии – результат новой политики Узбекистана и других стран региона, которые коренным образом изменили региональную политическую ситуацию. По словам советника по политическим вопросам посольства Узбекистана в Москве Закира Заитова, соавторами резолюции, подготовленной по инициативе Узбекистана, стали 55 государств, в том числе ключевые геополитические игроки – Россия, США, Китай и ЕС.

"Хочу особенно подчеркнуть, что страны Центральной Азии сами инициировали и совместно внесли проект этого документа на рассмотрение, тем самым вступив в новую эпоху взаимных отношений. Это позволяет воспринимать сегодня регион как общий дом", — заявил советник.

Резолюция подчеркивает важнейшую роль центральноазиатских стран в обеспечении мира и стабильности в регионе и поощряет нарастающее разностороннее сотрудничество.

В ООН поддержали ключевые инициативы пятерки государств ЦА, в частности меры по сохранению безъядерной зоны, усилия по борьбе с терроризмом, достижения консенсуса в вопросах водопользования и другие программы.

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Еще одним аспектом сотрудничества в регионе должен стать транспорт. От успешности развития транзитных путей во многом зависит и процветания самих стран региона, и экономические выгоды для соседних государств, получающих более выгодные логистические маршруты.

Также неотъемлемой задачей, стоящей перед странами ЦА, остается решение афганской проблемы. Государства региона как никто другой заинтересованы в скорейшем урегулировании кризиса в этой стране и в налаживании экономических взаимовыгодных связей с ней. Узбекистан в этом отношении один из наиболее активных участников мирного процесса.

МИД республики не только вышел на контакт с представителями так называемой несистемной оппозицией, в том числе с руководителями движения "Талибан" (в РФ и Узбекистане движение признано террористическим — ред.), но и готов обеспечить необходимые условия для прямых переговоров талибов с официальными властями.

"Эта резолюция вселяет надежду, что регион готов нести ответственность за свое будущее и занять достойное место на мировой арене, оставаясь не местом для геополитических игр, а консолидированным регионом, который готов решать любые проблемы и задачи сообща", — заключил Заитов.

Экономика, дороги и вода - что обсудят страны ЦА в ближайшие полгода

В свою очередь посол Узбекистана Бахром Ашрафханов добавил, что в рамках реализации стратегии развития региона только до конца этого года запланировано сразу несколько важных и масштабных мероприятий, не считая многочисленных визитов на высшем уровне, а также встреч делегаций и межведомственных комиссий.

Ближайшая встреча представителей стран ЦА пройдет на Иссы-Куле, где встретятся министры иностранных дел. Главы МИД обсудят ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе консультативной встречи лидеров центральноазиатских стран в Астане.

В августе в Туркменистане состоится саммит глав государств-учредителей Международного Фонда спасения Арала (МФСА), в сентябре в Ташкенте соберутся представители транспортной отрасли стран региона, в частности, железнодорожники стра-членов Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, по словам посла, в октябре запланирован Форум аналитических центров стран Центральной Азии. В настоящее время ведется работа по приглашению участников, в том числе из России.

Масштабным событием для всего региона должен стать первый Центральноазиатский экономический форум, запланированный в третьем квартале этого года. На нем, в частности, страны ЦА обсудят перспективы дальнейшего развития деловых отношений и возможности для реализации намеченных планов по увеличению регионального валового продукта и объемов взаимной торговли.

"Все эти мероприятия — и саммиты на высшем уровне, и встречи экспертов – должны выработать общие согласованные подходы и предложения в определенных сферах сотрудничества для дальнейшего их вынесения на международные площадки – ООН, ШОС и СНГ", — пояснил Бахром Ашрафханов.

По словам главы узбекской дипмиссии, без участия всех стран региона решить общие и глобальные проблемы не возможно