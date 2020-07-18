Созданная Ташкентом благоприятная атмосфера в регионе поспособствовала принятию резолюции ООН по Центральной Азии, рассказал чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан в Республике Узбекистан Имоми Содик Ашурбойзода.
Государственная дума приняла законопроект в первом чтении на пленарном заседании в среду.
Советник по политическим вопросам Посольства Узбекистана в РФ Закир Заитов рассказал о том, какие темы в первую очередь могут быть затронуты в ходе предстоящей в Кыргызстане встречи глав внешнеполитических ведомств Центральной Азии.
В рамках диалога по подготовке нового соглашения стороны готовы обсуждать политическую и экономическую сферу, права человека, заявил посол Узбекистана в Бельгии Дильёр Хакимов.
Региональный директор ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии Афшан Хан прибыла в республику в середине июля.
Специальный представитель президента республики по Афганистану встретился с Памелой Леорой Спратлен.
Баходир Пулатов - основатель легендарной узбекской группы "Болалар", музыкальный коллектив появился в 1989 году.
В Министерстве иностранных дел Республики Кыргызстан высоко оценили ход переговоров между двумя государствами.
Чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в России Бахром Ашрафханов анонсировал сразу несколько масштабных форумов, на которых страны региона обсудят ключевые проблемы и задачи.