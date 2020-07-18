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Стороны достигли полного понимания и совместимости в решении вопросов оперативной боевой подготовки
Легко в бою: военные Узбекистана и Казахстана провели первые учения
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Кто, где и сколько зарабатывает в Узбекистане

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Чего не хватает системе школьного образования в Узбекистане?
  • Новых направлений обучения
    23.6% (13)
  • Государственного контроля по реформированию
    21.8% (12)
  • Повышения квалификации кадров
    43.7% (24)
  • Новых учебников
    10.9% (6)
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