Хорошими темпами: Кыргызстан оценил переговоры по делимитации границы

ТАШКЕНТ, 18 июл - Sputnik. МИД Кыргызстана высоко оценивает ход переговоров с Узбекистаном по делимитации госграницы, сообщает РИА Новости.
По словам главы внешнеполитического ведомства Эрлана Абдылдаева, на сегодня описано около 85% госграницы, оставшиеся 15% предполагают закрыть в ближайшее время.
При этом среди неописанных остаются спорные участки – территория горы Унгар-Тоо, где расположена кыргызская радиорелейная станция, и анклавы.
Кыргызстан надеется на решение с учетом интересов двух стран.
С 9 по 15 июля в кыргызском городе Оше прошли очередные встречи рабочих групп по вопросам делимитации границы.
Стороны рассмотрели итоги полевых обследований, прошедших со 2 по 7 июля, а также подписали протокол.
Узбекистан и Кыргызстан в 2017 году после многолетнего перерыва возобновили переговоры по делимитации госграницы. Она остается неурегулированной с момента развала Советского Союза.