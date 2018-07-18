Хорошими темпами: Кыргызстан оценил переговоры по делимитации границы

В Министерстве иностранных дел Республики Кыргызстан высоко оценили ход переговоров между двумя государствами.

ТАШКЕНТ, 18 июл - Sputnik. МИД Кыргызстана высоко оценивает ход переговоров с Узбекистаном по делимитации госграницы, сообщает РИА Новости.

По словам главы внешнеполитического ведомства Эрлана Абдылдаева, на сегодня описано около 85% госграницы, оставшиеся 15% предполагают закрыть в ближайшее время.

© AP Photo / Eric Gay Узбекистан обсудил с Кыргызстаном линию границы

При этом среди неописанных остаются спорные участки – территория горы Унгар-Тоо, где расположена кыргызская радиорелейная станция, и анклавы.

Кыргызстан надеется на решение с учетом интересов двух стран.

С 9 по 15 июля в кыргызском городе Оше прошли очередные встречи рабочих групп по вопросам делимитации границы.

Стороны рассмотрели итоги полевых обследований, прошедших со 2 по 7 июля, а также подписали протокол.

Узбекистан и Кыргызстан в 2017 году после многолетнего перерыва возобновили переговоры по делимитации госграницы. Она остается неурегулированной с момента развала Советского Союза.