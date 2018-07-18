Из солистов – в хокимы: стала известна биография нового главы Сурхандарьи

Баходир Пулатов - основатель легендарной узбекской группы "Болалар", музыкальный коллектив появился в 1989 году.

ТАШКЕНТ, 18 июл - Sputnik. Новый хоким Сурхандарьинской области Баходир Пулатов - солист и основатель легендарной группы "Болалар", сообщает портал Re:post.

Он создал музыкальный коллектив в 1989 году вместе с другим музыкантом – Тахиром Садыковым.

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Группа считается одной из самых успешных в Узбекистане, она выступала в США и выпускала альбомы в iTunes.

В 2001 и 2002 году "Болалар" получила награду Tarona, ее признали лучшей группой в жанре современной эстрадной музыки.

Вместе с "Ласковым маем" ее часто причисляют к "легендам 90-х годов".

Кроме того, Пулатов занимал посты прокурора Кашкадарьинской и Ташкентской областей, получил чин старшего советника юстиции.

Пулатова назначили хокимом Сурхандарьинской области на прошлой неделе, он сменил Эркинжона Турдимова, который, в свою очередь, получил должность главы Самаркандской области.