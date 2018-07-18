Из солистов – в хокимы: стала известна биография нового главы Сурхандарьи

ТАШКЕНТ, 18 июл - Sputnik. Новый хоким Сурхандарьинской области Баходир Пулатов - солист и основатель легендарной группы "Болалар", сообщает портал Re:post.
Он создал музыкальный коллектив в 1989 году вместе с другим музыкантом – Тахиром Садыковым.
Группа считается одной из самых успешных в Узбекистане, она выступала в США и выпускала альбомы в iTunes.
В 2001 и 2002 году "Болалар" получила награду Tarona, ее признали лучшей группой в жанре современной эстрадной музыки.
Вместе с "Ласковым маем" ее часто причисляют к "легендам 90-х годов".
Кроме того, Пулатов занимал посты прокурора Кашкадарьинской и Ташкентской областей, получил чин старшего советника юстиции.
Пулатова назначили хокимом Сурхандарьинской области на прошлой неделе, он сменил Эркинжона Турдимова, который, в свою очередь, получил должность главы Самаркандской области.