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Флаг Соединенных Штатов Америки.

Исматулла Иргашев обсудил с послом США реализацию Ташкентской декларации

© Sputnik / Максим Блинов
Политика
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Специальный представитель президента республики по Афганистану встретился с Памелой Леорой Спратлен.

ТАШКЕНТ, 18 июл - Sputnik. В Министерстве иностранных дел прошла встреча спецпредставителя президента Узбекистана по Афганистану Исматуллы Иргашева с послом США, сообщает пресс-служба.

Восемнадцатого июля стороны обсудили практические аспекты взаимоотношений двух стран в контексте реализации Ташкентской декларации, которую приняли 27 марта по итогам международной конференции в Узбекистане.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов
© Sputnik / Сергей Пятаков
Камилов встретился с послом США Памелой Спратлен

Кроме того, они рассмотрели другие вопросы узбекско-американской повестки дня.

В начале июля с Памелой Леорой Спратлен также встретился министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.

Они остановились на перспективах развития узбекско-американских отношений на фоне договоренностей по итогам майского визита Шавката Мирзиёева.

Президент Узбекистана впервые посетил Штаты с официальным визитом с 15 по 17 мая. По итогам он подписал с Дональдом Трампом ряд стратегически важных соглашений.

Теги:
министерство, Посол, Америка



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