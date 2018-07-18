Детский фонд ООН обсудит с Узбекистаном сотрудничество до 2020 года

Региональный директор ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии Афшан Хан прибыла в республику в середине июля.

ТАШКЕНТ, 18 июл - Sputnik. Узбекистан намерен обсудить с Детским фондом ООН перспективы сотрудничества до 2020 года, сообщает РИА Новости.

В республику прибыла региональный директор ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии Афшан Хан.

Это первый визит представителя после ее назначения в 2017 году.

В ходе визита запланированы встречи в парламенте, различных ведомствах и общественных организациях республики.

Основная цель приезда – согласование с узбекской стороной сотрудничества на период до 2020 года.

В данный момент Узбекистан и ЮНИСЕФ совместно работают над тем, чтобы новые законы и нормативные акты отражали интересы, права и стремления детей и молодежи.

На прошлой неделе Детский фонд ООН совместно с Комитетом женщин Узбекистана и ЕС запустил проект по защите детей из семей трудовых мигрантов. Он реализуется в четырех регионах страны – Бухарской, Ферганской, Сурхандарьинской и Хорезмской областях.