16:12 18 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.54
  • EUR9100.06
  • USD7787.81
Поиск
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе

Посол: новое соглашение ЕС и Узбекистана позволит расширить сотрудничество

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
Получить короткую ссылку
6 0 0

В рамках диалога по подготовке нового соглашения стороны готовы обсуждать политическую и экономическую сферу, права человека, заявил посол Узбекистана в Бельгии Дильёр Хакимов.

ТАШКЕНТ, 18 июл – Sputnik. Новый договор о расширенном партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Узбекистаном позволит вывести отношения сторон на новый уровень, обеспечит сотрудничество по вопросам внешней политики и глобальным вызовам, заявил РИА Новости посол Узбекистана в Бельгии Дильёр Хакимов.

Предыдущее соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и Евросоюзом было подписано в 1996 году и вступило в силу с 1 июля 1999 года, однако дипломатическое представительство Евросоюза в Узбекистане было открыто в 2012 году. На этой неделе Совет ЕС официально одобрил начало переговоров с Узбекистаном о расширенном партнерстве и сотрудничестве.

"Считаем это важным шагом. Разработка нового документа позволит обновить и повысить уровень сотрудничества между ЕС и Узбекистаном. Текущий документ, определяющий наши отношения, уже несколько устарел. Прошло порядка двадцати лет с момента его подписания", - сказал в среду посол, комментируя решение Совета ЕС.

Он отметил, что в современных реалиях серьезные перемены претерпел как ЕС, так и Узбекистан.

"Сегодня это важная страна с собственными интересами, взглядами и предложениями на международной арене. Республика уверенно стоит на пути реформ, открытости, готова предложить свои решения и видение развития как в регионе, так и за его пределами", - заявил посол.

По словам дипломата, в рамках диалога по подготовке нового соглашения стороны готовы обсуждать политическое взаимодействие и реформы, верховенство закона, правосудие, свободу и безопасность, права человека, торговлю, экономическое и устойчивое развитие.

"Это будет способствовать развитию благоприятной деловой и инвестиционной среды и обеспечивать сотрудничество по вопросам внешней политики и глобальным вызовам", - отметил он.

Посол добавил, что переговорный процесс между сторонами начинается в момент реализации в Узбекистане стратегии действий по пяти направлениям развития в 2017-2021 годах. Приоритетами стратегии определены совершенствование госстроительства, обеспечение верховенства закона, развитие экономики и социальной сферы, обеспечение безопасности, продолжение взвешенной внешней политики.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Размытая ливнем дорога
    Разгул стихии

    Непрекращающиеся ливни нанесли большой урон северу Азербайджана, серьезно пострадали сельскохозяйственные угодья Губинского, Гусарского и Шабранского районов.

  • Потоп на Революционной
    Уличная сеть

    Накануне очередного сильного ливня у тонущей минской улицы появился собственный аккаунт в социальной сети.

  • Скачки на приз президента РФ - 2017
    Конь-огонь

    Скаковая лошадь из Абхазии по кличке Фаст-Керл заняла второе место в заезде на Кубок Минсельхоза России на скачках "Большой Краснодарский приз Дерби".

  • Учения на полигоне Алагяз
    Зачем стреляли?

    Российская база в Гюмри проводит разбирательство в связи с инцидентом в селе Паник Ширакской области Армении.

  • Рижский городской канал, архивное фото
    Рижские купания

    Оказавшийся в Риге француз решил нестандартно отметить победу своих соотечественников на чемпионате мира по футболу в Москве.

  • Еврейские могилы в Литве
    Страшная правда

    Американка обвинила власти Литвы в сокрытии военных преступлений ее деда, который оказался пособником нацистов и участвовал в истреблении евреев.

  • Днестр
    На безрыбье

    Днестр в Молдове теряет много видов рыбы – специалисты изучили современное состояние реки.

  • на пляже
    Утомленные солнцем

    Из-за установившейся в Эстонии жаркой погоды уже 16 человек, получивших солнечный удар, обратились за помощью к врачам.

  • Нузальская церковь
    Раскрыть Нузал

    О том, как проходит реставрация Нузальской церкви, и о планах по ее сохранению рассказали представители духовенства и деятели культуры Северной Осетии.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Стороны достигли полного понимания и совместимости в решении вопросов оперативной боевой подготовки
Легко в бою: военные Узбекистана и Казахстана провели первые учения
Момент нападения беркута на восьмилетнюю девочку на Иссык-Куле
Опасная птица: в Кыргызстане ребенка спасли от беркута
Топ-15 стран с самыми большими военными расходами
Топ-15 стран по военным расходам

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054