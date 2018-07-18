Посол: новое соглашение ЕС и Узбекистана позволит расширить сотрудничество

В рамках диалога по подготовке нового соглашения стороны готовы обсуждать политическую и экономическую сферу, права человека, заявил посол Узбекистана в Бельгии Дильёр Хакимов.

ТАШКЕНТ, 18 июл – Sputnik. Новый договор о расширенном партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Узбекистаном позволит вывести отношения сторон на новый уровень, обеспечит сотрудничество по вопросам внешней политики и глобальным вызовам, заявил РИА Новости посол Узбекистана в Бельгии Дильёр Хакимов.

Предыдущее соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и Евросоюзом было подписано в 1996 году и вступило в силу с 1 июля 1999 года, однако дипломатическое представительство Евросоюза в Узбекистане было открыто в 2012 году. На этой неделе Совет ЕС официально одобрил начало переговоров с Узбекистаном о расширенном партнерстве и сотрудничестве.

"Считаем это важным шагом. Разработка нового документа позволит обновить и повысить уровень сотрудничества между ЕС и Узбекистаном. Текущий документ, определяющий наши отношения, уже несколько устарел. Прошло порядка двадцати лет с момента его подписания", - сказал в среду посол, комментируя решение Совета ЕС.

Он отметил, что в современных реалиях серьезные перемены претерпел как ЕС, так и Узбекистан.

"Сегодня это важная страна с собственными интересами, взглядами и предложениями на международной арене. Республика уверенно стоит на пути реформ, открытости, готова предложить свои решения и видение развития как в регионе, так и за его пределами", - заявил посол.

По словам дипломата, в рамках диалога по подготовке нового соглашения стороны готовы обсуждать политическое взаимодействие и реформы, верховенство закона, правосудие, свободу и безопасность, права человека, торговлю, экономическое и устойчивое развитие.

"Это будет способствовать развитию благоприятной деловой и инвестиционной среды и обеспечивать сотрудничество по вопросам внешней политики и глобальным вызовам", - отметил он.

Посол добавил, что переговорный процесс между сторонами начинается в момент реализации в Узбекистане стратегии действий по пяти направлениям развития в 2017-2021 годах. Приоритетами стратегии определены совершенствование госстроительства, обеспечение верховенства закона, развитие экономики и социальной сферы, обеспечение безопасности, продолжение взвешенной внешней политики.