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В России введут дополнительный выходной для диспансеризации

© Sputnik / Николай Хижняк
Политика
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Государственная Дума приняла законопроект в первом чтении на пленарном заседании в среду.

ТАШКЕНТ, 18 июл - Sputnik. Гражданам РФ разрешили раз в три года брать один выходной день для прохождения медкомиссии, сообщает РИА Новости.

Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании в среду.

Он находится на рассмотрении депутатов второй год, так как были назначены дополнительные консультации для обсуждения.

Проект одобрили Комитеты по труду, социальной политике и делам ветеранов, по охране труда, они рекомендовали принять документ в первом чтении, но правительство не поддержало инициативу.

Согласно пояснительной записке, цель закона – обеспечить работающим гражданам возможности для регулярной диспансеризации, которых они зачастую лишаются по требованиям работодателей.

Предложение также поддерживают спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава Комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

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Теги:
Медицина, закон, Государственная дума РФ



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