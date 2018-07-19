Пять стран присоединились к санкциям Евросоюза против Крыма‍

В июне Евросоюз продлил на год — до 23 июня 2019 года — ограничительные меры в адрес Крыма и Севастополя.

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Черногория, Албания, Норвегия, а также Украина и Грузия присоединились к санкциям Евросоюза в отношении Крыма и Севастополю, передает дипломатическая служба ЕС.

"К этому заявлению присоединяются страны-кандидаты Черногория и Албания, Норвегия, являющаяся членом Европейской экономической зоны, а также Украина и Грузия. Они обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению совета (Евросоюза. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.

В июне Евросоюз продлил на год — до 23 июня 2019 года — ограничительные меры в адрес Крыма и Севастополя.