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Президент США Дональд Трамп

Трамп: Путин ответственен за вмешательство в выборы в США

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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Трамп на совместной пресс-конференции с Путиным в Хельсинки заявил, что в скандале с предполагаемым российским вмешательством на выборах в США "виноваты обе стороны", чем навлек на себя яростную критику внутри США.

ТАШКЕНТ, 19 июл – Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимира Путина можно считать персонально ответственным за якобы вмешательство России в американские выборы.

"Да, потому что он во главе страны. Это то же самое, как я считаю себя ответственным за то, что происходит в этой стране. Так что конечно, как лидера страны вы могли бы считать его ответственным", — сказал он в интервью телеканалу CBS.

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Трамп на совместной пресс-конференции с Путиным в Хельсинки заявил, что в скандале с предполагаемым российским вмешательством на выборах в США "виноваты обе стороны", чем навлек на себя яростную критику внутри США. Американский лидер уточнил, что не видит доказательств российского вмешательства в выборы в США. Во вторник Трамп заявил, что он оговорился и на самом деле имел в виду противоположное — что Россия могла вмешаться в выборы.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

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Теги:
Владимир Путин, Дональд Трамп



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