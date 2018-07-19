Трамп: Путин ответственнен за вмешательство в выборы в США

Трамп на совместной пресс-конференции с Путиным в Хельсинки заявил, что в скандале с предполагаемым российским вмешательством на выборах в США "виноваты обе стороны", чем навлек на себя яростную критику внутри США.

ТАШКЕНТ, 19 июл – Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимира Путина можно считать персонально ответственным за якобы вмешательство России в американские выборы.

"Да, потому что он во главе страны. Это то же самое, как я считаю себя ответственным за то, что происходит в этой стране. Так что конечно, как лидера страны вы могли бы считать его ответственным", — сказал он в интервью телеканалу CBS.

Трамп на совместной пресс-конференции с Путиным в Хельсинки заявил, что в скандале с предполагаемым российским вмешательством на выборах в США "виноваты обе стороны", чем навлек на себя яростную критику внутри США. Американский лидер уточнил, что не видит доказательств российского вмешательства в выборы в США. Во вторник Трамп заявил, что он оговорился и на самом деле имел в виду противоположное — что Россия могла вмешаться в выборы.