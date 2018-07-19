В России продлили срок приема поправок к проекту пенсионной реформы

Комитет Госдумы по труду и социальной политике изменил эту дату с 18 августа на 24 сентября.

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. Госдума России продлила срок приема поправок к пенсионной реформе до 24 сентября, сообщает РИА Новости.

Ранее в качестве этой даты обозначалось 18 августа, напомнил в четверг на пленарном заседании нижней палаты председатель ГД Вячеслав Володин.

© Sputnik / Владимир Федоренко Профильный комитет Госдумы РФ поддержал законопроект о пенсиях

Согласно регламенту, после принятия законопроекта в первом чтении его отправят на обсуждение в регионы.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в конце июня предложил повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Во вторник на этой неделе законопроект поддержал профильный комитет Госдумы, а также Комитет Госдумы по охране здоровья и Комитет по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

Также депутаты предлагают разработать комплексную программу мер по содействию занятости, защите трудовых прав граждан предпенсионного возраста и по решению проблемы безработицы среди молодежи.