Камилов обсудил туризм и инвестиции с послом Канады

Джон Рональд Кёр завершает свою дипломатическую миссию в Узбекистане, министр иностранных дел принял его 19 июля.

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Канады Джоном Рональдом Кёром, сообщает пресс-служба МИД.

Кёр завершает свою дипломатическую миссию в Узбекистане, глава внешнеполитического ведомства принял его 19 июля.

"В ходе состоявшейся беседы была отмечена положительная динамика двусторонних связей в различных областях и подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной, туристической и других сферах", - уточняют в министерстве.

Также Камилов выразил послу признательность за личный вклад в активизацию сотрудничества и придание ему многопланового характера, а тот, в свою очередь, поблагодарил республику за благоприятные условия для работы.