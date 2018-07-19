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Парламентский холм в Оттаве, Канада

Камилов обсудил туризм и инвестиции с послом Канады

GEOFF ROBINS / AFP
Политика
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Джон Рональд Кёр завершает свою дипломатическую миссию в Узбекистане, министр иностранных дел принял его 19 июля.

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Канады Джоном Рональдом Кёром, сообщает пресс-служба МИД.

Кёр завершает свою дипломатическую миссию в Узбекистане, глава внешнеполитического ведомства принял его 19 июля.

"В ходе состоявшейся беседы была отмечена положительная динамика двусторонних связей в различных областях и подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной, туристической и других сферах", - уточняют в министерстве.

Также Камилов выразил послу признательность за личный вклад в активизацию сотрудничества и придание ему многопланового характера, а тот, в свою очередь, поблагодарил республику за благоприятные условия для работы.

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Теги:
Абдулазиз Камилов, Туризм, Канада



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