В Ташкентской области – новый прокурор

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. Генпрокурор Узбекистана назначил Шавката Рахматова исполняющим обязанности прокурора Ташкентской области.
"Рахматов родился в 1970 году, образование высшее, юрист. В 1995 году окончил Ташкентский государственный университет. Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 1995 году в Янгиюльской городской прокуратуре, занимал различные должности в органах прокуратуры Ташкентской области", – отметили в Генпрокуратуре.
С 1998 года он работал прокурором управления Генеральной прокуратуры, помощником Генерального прокурора, заместителем начальника управления Генеральной прокуратуры, прокурором Бекабадского района, пишет Podrobno.uz.
С мая 2018 года по настоящее время работал заместителем прокурора Ташкентской области.