В Ташкентской области – новый прокурор

Свою профессиональную деятельность Шавкат Рахматов начал в 1998 году с должности прокурора в Генпрокуратуре.

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. Генпрокурор Узбекистана назначил Шавката Рахматова исполняющим обязанности прокурора Ташкентской области.

"Рахматов родился в 1970 году, образование высшее, юрист. В 1995 году окончил Ташкентский государственный университет. Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 1995 году в Янгиюльской городской прокуратуре, занимал различные должности в органах прокуратуры Ташкентской области", – отметили в Генпрокуратуре.

© podrobno.uz Исполняющий обязанности прокурора Ташкентской области Шавкат Рахматов

С 1998 года он работал прокурором управления Генеральной прокуратуры, помощником Генерального прокурора, заместителем начальника управления Генеральной прокуратуры, прокурором Бекабадского района, пишет Podrobno.uz.

С мая 2018 года по настоящее время работал заместителем прокурора Ташкентской области.