В России приняли в первом чтении законопроект о пенсиях

Госдума одобрила документ на пленарном чтении в четверг – "за" проголосовали 328 депутатов, "против" – 104 парламентария.

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. В четверг Государственная дума России одобрила в первом чтении законопроект о пенсиях, сообщает РИА Новости.

"За" проголосовали 328 депутатов, "против" – 104 парламентария, никто не воздержался.

Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, на обсуждение поправок выделят более двух месяцев вместо предложенного ранее одного, этот срок продлили с 18 августа до 24 сентября.

© Sputnik / Александр Полегенько В России продлили срок приема поправок к проекту пенсионной реформы

Правительство Российской Федерации предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, процесс могут запустить в 2019 году.

Одна из основных целей инициативы – создание условий для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы страны в целом.

В 2018 году Минфин подготовит для внесения в Госдуму проект о добровольных пенсионных накоплениях и разработает систему их страхования, в рамках которой государство гарантирует сохранность пенсионного капитала.

Кроме того, кабинет министров намерен предоставлять гражданам предпенсионного возраста средства на повышение квалификации.