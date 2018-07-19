При кабмине создано агентство "Узатом"

"Узатом" будет отвечать за выработку и реализацию единой государственной политики и стратегических направлений в сфере развития и использования атомной энергетики.

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. Агентство по развитию атомной энергетики "Узатом" появится при Кабинете Министров Узбекистана, следует из указа президента Шаката Мирзиёева.

"Потребности экономики и населения республики в энергоресурсах в настоящее время покрываются за счет использования невозобновляемых источников энергии, преимущественно углеводородного сырья, ресурсы которых ограничены. При этом, располагая огромными запасами уранового сырья, в стране практически не задействован потенциал атомной энергетики", - отмечается в документе.

Как следует из указа, "Узатом" будет отвечать за выработку и реализацию единой государственной политики и стратегических направлений в сфере развития и использования атомной энергетики.

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Среди основных задач агентства разработка и реализация государственных программ развития атомной энергетики в Узбекистане, привлечение инвестиций для реализации проектов в этой области, заключение соглашений и договоров по проектированию, строительству и эксплуатации объектов атомной энергетики с внедрением современных технологий и оборудования, отвечающих международным требованиям промышленной и экологической безопасности, совершенствование системы радиационной и ядерной безопасности объектов республики с разработкой совместно с другими министерствами и ведомствами плана мероприятий по предупреждению ядерных аварий и радиационных аварийных ситуаций.

При агентстве "Узатом" создадут Научно-технический и экспертный совет, в состав которого войдут представители Совета безопасности при президенте, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды, Академии наук, ГИ "Саноатгеоконтехназорат", Министерства здравоохранения и других заинтересованных министерств и ведомств, а также международных экспертов в сфере развития атомной энергетики.

Решения по стратегическим вопросам развития атомной энергетики отныне будут принимать на основе заключений Научно-технического и экспертного совета Агентства "Узатом".

До 1 октября 2018 года президент поручил разработать и внести в Законодательную палату Олий Мажлиса проект закона "Об использовании атомной энергии в мирных целях". До 20 декабря 2018 года агентство "Узатом", Академия наук и Государственный комитет по инвестициям должны разработать проект Концепции развития атомной энергетики в Узбекистане на период 2019-2029 годы, до 1 июня 2019 года – портфель инвестиционных проектов по развитию атомной энергетики в республике в соответствии с концепцией.