22:59 19 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.54
  • EUR9100.06
  • USD7787.81
Поиск
Участок изготовления топливных таблеток диоксида урана

При кабмине создано агентство "Узатом"

© Sputnik / Александр Кряжев
Политика
Получить короткую ссылку
2510

"Узатом" будет отвечать за выработку и реализацию единой государственной политики и стратегических направлений в сфере развития и использования атомной энергетики. 

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. Агентство по развитию атомной энергетики "Узатом" появится при Кабинете Министров Узбекистана, следует из указа президента Шаката Мирзиёева.

"Потребности экономики и населения республики в энергоресурсах в настоящее время покрываются за счет использования невозобновляемых источников энергии, преимущественно углеводородного сырья, ресурсы которых ограничены. При этом, располагая огромными запасами уранового сырья, в стране практически не задействован потенциал атомной энергетики", - отмечается в документе.

Как следует из указа, "Узатом" будет отвечать за выработку и реализацию единой государственной политики и стратегических направлений в сфере развития и использования атомной энергетики. 

АЭС. Архивное фото
© Sputnik / Павел Лисицын
Между Россией и Узбекистаном начал действовать договор по мирному атому
Среди основных задач агентства разработка и реализация государственных программ развития атомной энергетики в Узбекистане, привлечение инвестиций для реализации проектов в этой области, заключение соглашений и договоров по проектированию, строительству и эксплуатации объектов атомной энергетики с внедрением современных технологий и оборудования, отвечающих международным требованиям промышленной и экологической безопасности, совершенствование системы радиационной и ядерной безопасности объектов республики с разработкой совместно с другими министерствами и ведомствами плана мероприятий по предупреждению ядерных аварий и радиационных аварийных ситуаций.

При агентстве "Узатом" создадут Научно-технический и экспертный совет, в состав которого войдут представители Совета безопасности при президенте, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды, Академии наук, ГИ "Саноатгеоконтехназорат", Министерства здравоохранения и других заинтересованных министерств и ведомств, а также международных экспертов в сфере развития атомной энергетики.

Решения по стратегическим вопросам развития атомной энергетики отныне будут принимать на основе заключений Научно-технического и экспертного совета Агентства "Узатом".

Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное вопросам создания атомной энергетики в Узбекистане
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев назвал сроки запуска атомной станции в Узбекистане
До 1 октября 2018 года президент поручил разработать и внести в Законодательную палату Олий Мажлиса проект закона "Об использовании атомной энергии в мирных целях". До 20 декабря 2018 года агентство "Узатом", Академия наук и Государственный комитет по инвестициям должны разработать проект Концепции развития атомной энергетики в Узбекистане на период 2019-2029 годы, до 1 июня 2019 года – портфель инвестиционных проектов по развитию атомной энергетики в республике в соответствии с концепцией.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Лес в Армении.
    Под горячую руку

    Несколько десятков жителей армянского села избили троих добровольцев, охраняющих Дилижанский национальный парк.

  • Генеральный секретарь Бразильской конфедерации футбола Уолтер Фелдман (слева) и Пеле на открытии музея футбола в Сан-Паулу
    В паспорте отказать!

    Управление по делам гражданства и миграции Латвии отказало в гражданстве известному политику и футбольному чиновнику из Бразилии Уолтеру Фелдману.

  • Выставка янтаря AMBER TRIP в Вильнюсе
    Янтарные килограммы

    Пограничная служба Литвы задержала россиянку, которая пробовала перевезти 15 килограммов янтаря через российско-литовскую границу на своей машине.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Масляные бои в Турции
Встанем на скользкий путь: зачем турецкие бойцы обливаются маслом
Испытания гиперзвуковой ракеты Кинжал
Метнул "Кинжал": на учениях Минобороны истребитель МиГ-31 выпустил ракету
Кто, где и сколько зарабатывает в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054