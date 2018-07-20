Путин предложил Трампу решить ситуацию с Донбассом через референдум

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. Владимир Путин на встрече в Хельсинки предложил Трампу провести референдум по Донбассу, сообщает РИА Новости.
По его мнению, это может стать одним из вариантов урегулирования кризиса.
Речь идет о голосовании, на котором жители самопровозглашенных ЛНР и ДНР смогут высказаться о статусе территорий. Оно может пройти под эгидой международных организаций.
Лидеры двух государств договорились не озвучивать публично данный план, так Трамп сможет его обдумать.
Официальные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа прошли в столице Финляндии Хельсинки 16 июля.
Лидер США поздравил своего российского коллегу с превосходным проведением чемпионата мира по футболу, они обсудили ряд стратегически важных для развития двусторонних отношений тем – торговля, безопасность, военная сфера, договорились о сотрудничестве по проблеме в Сирии.
Конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости. Жертвами стали более 10 тысяч человек.
С сентября 2014 года вопрос урегулирования ситуации обсуждается в ходе встреч в Минске контактной группы, которая успела подписать уже три документа – Минские соглашения, призванные регулировать эскалацию конфликта.