Камилов обсудил с послом Беларуси предстоящую встречу Лукашенко и Мирзиёева

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов 20 июля принял посла Республики Беларусь Леонида Маринича.
"Основное внимание в беседе было уделено вопросам подготовки к предстоящей узбекско-белорусской встрече на высшем уровне, в том числе повестке дня и программе визита", - говорится в сообщении пресс-службы узбекского МИД.
Стороны также обсудили сроки проведения очередного заседания Межправительственной комиссии и других двусторонних мероприятий.
Визит Александра Лукашенко в Республику Узбекистан намечен на сентябрь.
Ранее лидер Беларуси предложил Узбекистану построить посольство в Минске.