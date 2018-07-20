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Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов

Камилов обсудил с послом Беларуси предстоящую встречу Лукашенко и Мирзиёева

© Sputnik / /Рамиз Бахтияров
Политика
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Визит Александра Лукашенко в Республику Узбекистан намечен на сентябрь.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов 20 июля принял посла Республики Беларусь Леонида Маринича.

"Основное внимание в беседе было уделено вопросам подготовки к предстоящей узбекско-белорусской встрече на высшем уровне, в том числе повестке дня и программе визита", - говорится в сообщении пресс-службы узбекского МИД.

Стороны также обсудили сроки проведения очередного заседания Межправительственной комиссии и других двусторонних мероприятий.

Визит Александра Лукашенко в Республику Узбекистан намечен на сентябрь.

Ранее лидер Беларуси предложил Узбекистану построить посольство в Минске.

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Теги:
Шавкат Мирзиёев, Александр Лукашенко, Узбекистан, Беларусь



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