Узбекистан направит 100 миллионов долларов на поддержку научных разработок

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. Грант в 100 миллионов долларов выделит Узбекистан на поддержку внедрения научных разработок в практику, сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с представителями Академии наук и научно-исследовательских институтов, академиками, учеными, молодыми исследователями а Институте ядерной физики.

Глава республики раскритиковал низкий уровень интеграции науки и производства, недостаточную поддержка научных исследований.

"Необходимо, чтобы каждое исследование рассматривалось как продукт, покупатель которого заранее известен", - заявил Мирзиёев.

Он также подчеркнул, что заработная плата работников научно-исследовательских институтов будет повышена в разы.

На встрече президент обсудил с учеными исполнение актуальных задач в научной сфере, подготовку кадров, создание и внедрение новых разработок.

Напомним, накануне президент подписал указ "О мерах по развитию атомной энергетики в Республике Узбекистан", в соответствии с которым при кабинете министров организовано агентство по развитию атомной энергетики "Узатом".