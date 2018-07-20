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Совместное командно-штабное учение МЧС

Глава МЧС Беларуси заявил о важности совместных учений спасателей стран СНГ

© Пресс-служба МЧC Узбекистана
Политика
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Соревнования в многоборье спасателей намечаются в Казахстане, заявил Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко.

ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко заявил, что важным направлением сотрудничества в рамках СНГ должен быть обмен опытом и проведение совместных тренировок спасателей, сообщает РИА Новости.

"Сегодня важно в любой ситуации действовать совместно. Важно взаимодействие наших специалистов, сопряжение нашего профессионализма, технических возможностей", - сказал Ващенко на заседании межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера стран СНГ в Минске.

По его словам, актуальным остается проведение совместных учений и тренировок. Он добавил, что в Казахстане намечается проведение соревнований в многоборье спасателей.

Глава МЧС Беларуси подчеркнул, что за последние годы государства СНГ накопили богатый опыт в сфере ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций, а межгосударственный совет является эффективной формой для обмена таким опытом.

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Первый заместитель председателя исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский заявил во время заседания, что сотрудничество по обеспечению стабильности и безопасности является одной из приоритетных областей интеграционных процессов в СНГ.

"В этой связи, важным является налаживание эффективного взаимодействия и координации работы ведомств по чрезвычайным ситуациям стран содружества. Совет последовательно переносит вектор основных усилий с создания нормативной правовой базы сотрудничества на вектор практического взаимодействия", - добавил он.

В то же время Гуминский с сожалением отметил, что сдерживающим фактором в сотрудничестве является то, что пока не все участники cовета завершили внутригосударственные процедуры для вступления в силу ранее принятых документов в области ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Например, Армения, Молдова и Таджикистан не ратифицировали один из протоколов, подписанных в 1993 году.




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