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Очередное заседание рабочей группы C5+1 пройдет в Ташкенте

© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
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Представители стран Центральной Азии и США обсудят вопросы региональной безопасности и борьбы с терроризмом.

ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. В Ташкенте 23 июля пройдет заседание Рабочей группы по безопасности формата сотрудничества "Страны Центральной Азии – США", сообщает пресс-служба МИД.

На мероприятии формата C5+1 стороны обсудят актуальные вопросы региональной безопасности, борьбы с терроризмом и противодействия экстремизму.

Заседание комиссии РАТС ШОС в Ташкенте
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Спецслужбы ШОС за 5 лет ликвидировали более 500 баз подготовки террористов

В нем примут участие представители Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и США.

Ранее сообщалось о результатах противодействию терроризму Шанхайской организации сотрудничества, в которую также входит Узбекистан.

За 5 лет ШОС удалось ликвидировать более 500 баз подготовки террористов.

По словам генерального директора Региональной антитеррористической структуры (РАТС) Евгения Сысоева, спецслужбам стран-участниц ШОС удалось достичь более эффективного уровня взаимодействия, чем их коллегам из стран Запада.

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Теги:
безопасность, Террористы, заседание



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