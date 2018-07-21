Абдулазиз Камилов провел переговоры с коллегой из Кыргызстана

ТАШКЕНТ, 21 июл - Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов встретился с главой МИД Кыргызстана Эрланом Абдылдаевым.
Переговоры прошли в рамках заседания глав внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии на Иссык-Куле.
В продолжение регулярных узбекско-кыргызских консультаций на различных уровнях главы внешнеполитических ведомств основное внимание уделили вопросам реализации договоренностей, достигнутых в рамках встреч президентов Узбекистана и Кыргызстана, в том числе по делимитации межгосударственной границы и пунктам пропуска.