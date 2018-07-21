ТАШКЕНТ, 21 июл - Sputnik. Главы внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии приняли совместное заявление в городе Чолпон-Ата, сообщает МИД Узбекистана.

Sputnik / Рамиль Ситдиков Главы МИД стран Центральной Азии договорились активизировать торговые связи

В документе особо подчеркнута важность предстоящей очередной консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте в марте 2019 года.

Кроме того, отмечена необходимость дальнейшего развития сотрудничества в области обеспечения безопасности, активизации торгово-экономических связей между странами региона, расширения транзитно-транспортного потенциала Центральной Азии.

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов пригласил участников мероприятия принять участие в работе Регионального экономического форума стран Центральной Азии, проведение которого запланировано на октябрь текущего года.