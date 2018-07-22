Новый посол Узбекистана в Омане вылетел в Маскат

Ранее представитель АО "Узбекистон темир йуллари" заявлял о необходимости развивать трансафганский транспортный коридор Узбекистан — Туркменистан — Иран — Оман.

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. Из Ташкента в Маскат отбыл вновь назначенный посол Республики Узбекистан в Султанате Оман Анвар Абдухалимов, сообщает пресс-служба МИД.

Ранее Абдухалимов работал в Управлении сотрудничества со странами Южной Азии, Ближнего, Среднего Востока и Африки МИД.

Напомним, недавно появилась информация, что узбекское предприятие Muratti намерено поставлять колбасу в Оман.

Кроме того, заместитель председателя АО "Узбекистон темир йуллари" Акмал Камалов заявлял неделю назад о необходимости развивать трансафганский транспортный коридор Узбекистан — Туркменистан — Иран — Оман.