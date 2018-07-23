В августе в Узбекистане ждут президента Ирана

Лидер страны намерен обсудить с правительством расширение двусторонних связей, глобальную и региональную повестку.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. В Узбекистан в августе прибудет с официальным визитом президент Ирана Хасан Роухани, сообщает Mehr News Agency.

Он намерен посетить Ташкент и обсудить с узбекистанскими коллегами двусторонние отношения, глобальную и региональную повестку – развитие торгово-экономического, инвестиционного и транспортного сотрудничества.

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Кроме того, стороны поднимут вопрос расширения авиасообщения между странами.

Узбекистан и Иран могут заключить соглашение, предусматривающее преференциальный таможенный режим, проект договора рассматривался в Тегеране на заседании межправительственной комиссии в апреле 2018 года.

Ранее представитель Национальной железнодорожной компании "Узбекистон темир йуллари" заявлял о планах развивать трансафганский транспортный коридор Узбекистан – Туркменистан – Иран – Оман. Иранская сторона обещает приложить все усилия для строительства железной дороги "Хаф-Герат", в перспективе она станет продолжением линии "Мазари-Шариф-Герат".