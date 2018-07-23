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Рабочая группа C5+1 обсудила урегулирование ситуации в Афганистане

© pixabay
Политика
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Очередное заседание с участием представителей США и Центральной Азии состоялось 23 июля в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. В Ташкенте 23 июля прошло очередное заседание формата C5+1 с участием представителей всех государств ЦА и США, сообщает пресс-служба МИД.

Стороны обсудили урегулирование ситуации в Афганистане, а также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности, укреплению сотрудничества и противодействию террористическим и экстремистским угрозам, остановились на вопросы обеспечения безопасности границ.

"Участники заседания отмечали, что стабильное и устойчивое развитие в Центральной Азии неразрывно связано с достижением мира и согласия в соседнем Афганистане", - говорится в сообщении.

Формат С5+1 появился по итогам первой встречи глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в Самарканде в ноябре 2015 года. Он считается консультативным механизмом по вопросам улучшению взаимовыгодного сотрудничества.

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Теги:
Центральная Азия, Переговоры о мире, Афганистан



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