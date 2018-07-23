Более 500 узбекистанцев уехали в 2017 году в Липецкую область

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. Липецкая область за 12 лет работы по Госпрограмме по переселению приняла около 56 соотечественников, сообщает Управление труда и занятости.
Регион принимает переселенцев из ближнего и дальнего зарубежья, среди них – граждане Узбекистана.
Как уточняется в ежеквартальном информационном бюллетене ведомства, в 2017 году в область по программе прибыли 579 человек из Узбекистана и еще 1006 членов их семей, 405 граждан Казахстана и более 900 их родственников, 308 таджикистанцев , 108 азербайджанцев и 73 кыргызстанца.
При этом наибольшей популярностью пользуются Липецк, город Грязи, город Елец, Усманский и Задонский районы.
Сегодня в регионе действует Государственная программа "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной структурой и услугами ЖКХ". Переселенцы могут взять ипотеку, получить льготы для учителей или молодых семей.
Для этого им необходимо получить российское гражданство и регистрацию по месту жительства.