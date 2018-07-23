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Более 500 узбекистанцев уехали в 2017 году в Липецкую область

© Sputnik / Евгений Одиноков
Политика
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Регион участвует в Госпрограмме по переселению 12 лет, с начала ее реализации.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. Липецкая область за 12 лет работы по Госпрограмме по переселению приняла около 56 соотечественников, сообщает Управление труда и занятости.

Регион принимает переселенцев из ближнего и дальнего зарубежья, среди них – граждане Узбекистана.

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Как уточняется в ежеквартальном информационном бюллетене ведомства, в 2017 году в область по программе прибыли 579 человек из Узбекистана  и еще 1006 членов их семей, 405 граждан Казахстана и более 900 их родственников, 308 таджикистанцев , 108 азербайджанцев и 73 кыргызстанца.

При этом наибольшей популярностью пользуются Липецк, город Грязи, город Елец, Усманский и Задонский районы.

Сегодня в регионе действует Государственная программа "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной структурой и услугами ЖКХ". Переселенцы могут взять ипотеку, получить льготы для учителей или молодых семей.

Для этого им необходимо получить российское гражданство и регистрацию по месту жительства.

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Теги:
Россия, жилье, госпрограмма, Переселение



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