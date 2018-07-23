21:01 23 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.54
  • EUR9100.06
  • USD7787.81
Поиск
Флаг Ирана

Точные сроки узбекско-иранских встреч на высшем пока не определены

© Sputnik / Стрингер
Политика
Получить короткую ссылку
14 0 0

МИД опреверг, что в Узбекистан в августе прибудет с официальным визитом президент Ирана Хасан Роухани.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. Точные сроки предстоящих узбекско-иранских встреч на высшем и других уровнях пока не определены, сообщили в МИД республики.

"В связи с публикацией рядом зарубежных и национальных изданий Управление по связям с общественностью и СМИ МИД сообщает, что в настоящее время не определены точные сроки предстоящих узбекско-иранских встреч на высшем и других уровнях и официальные представители Узбекистана и Ирана прорабатывают их даты и повестку дня", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Узбекистан в августе прибудет с официальным визитом президент Ирана Хасан Роухани, чтобы обсудить двусторонние отношения, глобальную и региональную повестку – развитие торгово-экономического, инвестиционного и транспортного сотрудничества, а также расширение авиасоообщения между странами.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Большая кавказская стена
    Стена Александра

    Веками Большая кавказская стена играла исключительную роль в жизни всего Южного Кавказа, но теперь этому памятнику истории грозит забвение.

  • Здание БГУИР в Минске
    Дело техники

    В Беларуси не хватает будущих "технарей" - в ряде вузов республики объявили дополнительный набор на специальности технического профиля.

  • Лаборатория винзавода
    Напиток богов

    Домашнее вино в Абхазии продают повсеместно - как из такого разнообразия выбрать качественный продукт, читайте в материале Sputnik Абхазия.

  • Учения НАТО
    Много НАТО из ничего

    В армянских и зарубежных СМИ разгорелись нешуточные страсти о предполагаемом участии Армении в натовских учениях "Достойный партнер" в Грузии.

  • Молоток судьи
    Долго судитесь!

    Европейский суд по правам человека обязал Латвию выплатить компенсацию за слишком долгий судебный процесс.

  • Пожар в лесу
    Надымили

    Из-за лесных пожаров и горящих торфяников в Латвии север Литвы окутал смог, наблюдается концентрация вредных веществ в воздухе

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Московский международный фестиваль Сабантуй-2018
Москвичей и гостей столицы угостили чак-чаком, весом более двух тонн
Элисон Тил призывает жителей планеты бороться с загрязнениями /отходами, убивающими окружающую среду
Планета под угрозой: это видео заставит вас перестать использовать пластик
Как пережить жару и не расплавиться

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054