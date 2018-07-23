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Точные сроки узбекско-иранских встреч на высшем уровне пока не определены

© Sputnik / Стрингер
Политика
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МИД опреверг, что в Узбекистан в августе прибудет с официальным визитом президент Ирана Хасан Роухани.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. Точные сроки предстоящих узбекско-иранских встреч на высшем и других уровнях пока не определены, сообщили в МИД республики.

"В связи с публикацией рядом зарубежных и национальных изданий Управление по связям с общественностью и СМИ МИД сообщает, что в настоящее время не определены точные сроки предстоящих узбекско-иранских встреч на высшем и других уровнях и официальные представители Узбекистана и Ирана прорабатывают их даты и повестку дня", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Узбекистан в августе прибудет с официальным визитом президент Ирана Хасан Роухани, чтобы обсудить двусторонние отношения, глобальную и региональную повестку – развитие торгово-экономического, инвестиционного и транспортного сотрудничества, а также расширение авиасоообщения между странами.




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